Украина получит четвертый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках европейского механизма помощи Ukraine Facility, сообщил Совет ЕС в пятницу, 8 августа. Как напомнили в ЕС, финансирование по этой программе направлено, прежде всего, на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее органов госуправления.

Механизм поддержки Ukraine Facility рассчитан на период с 2024 по 2027 годы и позволит ЕС в течение этого периода предоставить Украине до 50 миллиардов евро «стабильной и предсказуемой финансовой помощи», сообщается на сайте Еврокомиссии.

До этого ЕС уже выделил Украине шесть млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде авансового финансирования и три транша в размере 4,2 млрд, 4,1 млрд и 3,5 млрд евро, напомнили в Совете ЕС. (DW)