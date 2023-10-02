Евросоюз, как ожидается, до конца года согласует выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества.

«Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет», — сказал он.

ЕС будет развивать сотрудничество с Киевом в оборонной промышленности, по разминированию, борьбе с дезинформацией, добавил Боррель.