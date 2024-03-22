Международный валютный фонд (МВФ) согласился на выделение Украине третьего кредитного транша на сумму $880 млн, говорится в распространенном фондом пресс-релизе.

«Правление МВФ завершило третий обзор расширенного соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило властям привлечь сумму, эквивалентную примерно $880 млн, которая будет направлена на ее бюджетную поддержку», — отмечается в документе МВФ.

Подчеркивается, что «EFF продолжает служить надежной опорой для экономической программы властей, которая остается в силе, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства», связанные с боевыми действиями.