Береговая охрана США сообщила, что за последние месяцы захватила два судна, которые, по сведениям американской стороны, перевозили на Кубу топливо.

Как следует из заявления, речь идет о судах Grace и Jaira Provider. В начале сентября сотрудники Береговой охраны, которая в США является самостоятельным видом вооруженных сил, высадились на борт судна Grace и доставили его в Мексику. Судно Jaira Provider США взяли под контроль летом.

По мнению американской стороны, суда применялись для «незаконных поставок топлива» на Кубу. США считают, что суда являются частью «теневого флота», но не уточняют их принадлежность.

В январе 2026 года администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на Кубу.