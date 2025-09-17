Соединенные Штаты Америки, недавно смягчившие санкции против национального перевозчика Беларуси «Белавиа», запретили ему летать на Boeing в Россию из-за войны в Украине. Об этом говорится в разъяснении бюро промышленности и безопасности Минторга США. Аналогичные ограничения касаются полетов в Иран, Северную Корею, Сирию и на Кубу. Эти страны входят в американский список государств — «спонсоров терроризма».

В Минторге уточнили, что «Белавиа» также не может летать на Boeing в оккупированные регионы Украины: Крым и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. При возникновении необходимости в любых таких рейсах потребуется специальное разрешение от США. Кроме того, исключенные из-под санкций лайнеры нельзя использовать для перевозки товаров, подпадающих под американские экспортные ограничения. К таковым относятся «любые предметы, предназначенные для поддержки войны России против Украины».

США смягчили санкции против «Белавиа» 11 сентября в обмен на освобождение 52 политзаключенных. Из-под ограничений были выведены восемь Boeing 737, принадлежащих компании: им разрешили выполнять международные рейсы и проходить техническое обслуживание. В черном списке остался только борт Boeing 767 с регистрационным номером EW001PA. При этом с «Белавиа» сняли запрет на закупку комплектующих для западных лайнеров.

В настоящее время перевозчик продолжает осуществлять рейсы в Россию, используя Boeing 737, Embraer 195, Embraer 175 и Airbus A330.

Между тем «Белавиа» остается в черном списке Евросоюза. Компанию включили туда после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске в 2021 году: власти Беларуси утверждали, что лайнер заминирован, а когда тот приземлился — задержали находившегося на его борту Романа Протасевича, редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta, который координировал протесты после президентских выборов в 2020 году. (moscowtimes.ru)