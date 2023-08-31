Россия и Северная Корея продвинулись в переговорах о заключении новой сделки на поставку оружия, необходимого президенту Владимиру Путину для войны в Украине, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Financial Times.

«США располагают разведданными, указывающими на то, что еще одна группа российских чиновников отправилась в Пхеньян после визита министра обороны Сергея Шойгу для обсуждения потенциальных оружейных сделок», — сказал он.

Кирби напомнил, что в ходе июльской поездки в Северную Корею Шойгу пытался убедить власти страны продать России артиллерийские боеприпасы. Затем Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых высказались за расширение двустороннего сотрудничества.

По оценке американской разведки, теперь эти переговоры перешли в новую фазу, и в ближайшие месяцы обсуждение продолжится на более высоком уровне. «После заключения соглашения Россия получит значительное количество боеприпасов, которые российские военные намерены использовать в Украине. Также сделка может предусматривать поставку сырья, необходимого для российской военной промышленности», — сообщил Кирби.

Он добавил, что артиллерийские боеприпасы не единственный запрос Москвы, которая ищет и другие виды вооружений. Ранее военные аналитики указывали, что у Северной Кореи есть баллистические ракеты малой дальности, которые обладают схожими характеристиками с российскими «Искандерами».

Кирби подчеркнул, что любые такие сделки будут нарушать резолюции Совета Безопасности ООН. «Мы призываем КНДР прекратить эти переговоры <…> и соблюдать публично взятые на себя обязательства не продавать и не поставлять оружие России», — сказал он.

Кирби также заявил, что обращение Москвы к Северной Корее и к Ирану за оружием и боеприпасами говорит о том, что Путин находится в сложной ситуации. «Откровенно говоря, это свидетельствует лишь об отчаянии и слабости», — отметил представитель США. (moscowtimes.ru)