Россия высоко ценит «твердую» поддержку КНДР в проведении «специальной военной операции» в Украине и в свою очередь будет поддерживать корейский народ «в его борьбе за независимость» в противостоянии с «коварным, опасным и агрессивным врагом», заявил президент РФ Владимир Путин в статье для «Нодон синмун» («Рабочая газета»).

«Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова к «тесному взаимодействию» с Пхеньяном, чтобы «сделать международные отношения более демократичными и стабильными». По словам Путина, для этого страны будут развивать «неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов», совместно противостоять ограничениям и «выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии».

Также Путин заявил о планах активизировать академическую мобильность между российскими и северокорейскими вузами, нарастить туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены.

Статья Путина в «Нодон синмун» появилась перед первым с 2000 года визитом президента РФ в Северную Корею, который пройдет с 18 по 19 июня.

С начала войны в Украине Северная Корея отправила в Россию не менее 10 тыс. контейнеров, в которых могло содержаться до 4,8 млн артиллерийских снарядов, говорил Bloomberg министр обороны Южной Кореи Син Вон Cик. По его данным, Москва в ответ стала снабжать Пхеньян танками, самолетами и технологиями для реализации программы спутников-шпионов.

В ходе визита в КНДР Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Пхеньяном в сфере безопасности, особенно в части поставок военных припасов, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для войны в Украине, подчеркнул Син.

В США пообещали внимательно следить за визитом Путина в Северную Корею, поскольку Вашингтон беспокоит углубление отношений между странами. «Не только из-за того, как это отразится на украинском народе, <…> но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. (moscowtimes.ru)