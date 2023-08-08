Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опять понес «пургу», как его высказывания комментировал сам российский лидер в интервью американскому телеканалу NBC News еще в 2018 году.

Очередную «пургу», которую он сразу же поспешил объяснить тем, что его слова «переврали», он нес в интервью с журналистом The New York Times.

«Президент России Владимир Путин будет переизбран на выборах 2024 года с результатом более 90 процентов голосов», — озвучил, как отрезал, Песков заранее известные итоги народного волеизъявления.

И заодно объяснил свой псевдопрогноз тем, что это не совсем выборы.

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Мистер Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», — сказал Песков.

Но позднее, спохватившись, что выдал известную и так всему миру гостайну или, получив по ушам, Песков поспешил объяснить свой промах в интервью РБК, сказав, что в The New York Times «переврали» его слова. На самом деле, по его словам, он выражал личное мнение о том, что уровень консолидации общества вокруг Путина настолько велик, что президентские выборы «теоретически можно даже не проводить». Однако их проведение является требованием демократии и личным решением самого Путина, поэтому они состоятся.

Песков, как и свой шеф, оказался феерическим иллюзионистом, попытавшись представить невероятное очевидным:

во-первых, он попытался заверить мир посредством NBC News, что в России будто есть демократия, и не выполнять ее требования Путин не может;

во-вторых, величину «уровня консолидации общества вокруг Путина» мировое сообщество наглядно увидело:

а) в начале войны, когда самые умные, понятливые и богатые мгновенно соскочили из страны в дальнее зарубежье;

б) в ходе мобилизации, когда подлежащий призыву на войну средний класс, захватив семьи, дали деру – в Грузию, Армению, Казахстан, Монголию и пр. малобюджетные страны;

в) во время пригожинского мятежа, когда ни одна душа не встала на защиту конституционного строя и «любимого лидера», а наоборот – цветами, хлебом и солью привечала вагнеровцев.

Созерцало все это и само российское общество.

И, наконец, сделав заявку на переизбрание Путина «с более чем 90 процентами голосов» в оруэловской стране, Песков не только «понес пургу», но и выступил с претензиями на звание российского Копперфильда.

А признание президентских выборов в России всего лишь «дорогостоящей бюрократией» вообще вызвало шок в мире. Это даже не «пурга», а торнадо, это «разрыв с прошлым», как пишет Bild, это откровенный отказ даже от лицемерных игр с демократией, курс на Северную Корею.