Принц Уэльский Уильям перелез через колючий забор и посадил национальное дерево Уэльса. Об этом сообщает Express.

Во время визита в Монмутшир принц посетил деревню, пострадавшую от наводнения зимой из-за реки Монноу. Шторм «Клаудия» обрушил месячную норму осадков всего за сутки, затопив деревню четыре раза за последние шесть лет.

На местной ферме Уильям присоединился к волонтерам Stump Up for Trees. Вместе они собирали семена полевого клена, а затем принц посадил саженец дуба скального, национального дерева Уэльса.

Чтобы попасть к месту посадки, принцу нужно было перелезть через забор с колючей проволокой. Он также заметил во время сбора семян, что ростом выше остальных, и сказал: «Я дотянусь и соберу те, что повыше».

СМИ отмечают, что пользователи соцсетей отметили энергичность и активность представителя королевской семьи.

«Это наш Уилл!»; «Он действительно умеет все!»; «Такой бодрый, да?» — восхитились они. Один из комментаторов даже пошутил, поздравив «тренера Уильяма».