Наследник престола Великобритании принц Уильям во время посещения больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис заявил, что у его супруги Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от онкологического заболевания, «все хорошо». Соответствующее видео опубликовал телеканал Sky News.

«У нее все хорошо», – сказал Уильям, отвечая на вопрос администратора больницы.

До этого подруга Кейт Миддлтон Амайя Арриета призналась, что опустошена из-за диагноза принцессы. По словам женщины, Миддлтон и ее семье сейчас очень тяжело.

В январе принцесса Уэльская была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.