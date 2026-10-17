Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова избрана вице-президентом Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, соответствующее решение принято на пленарной ассамблее ISMF, состоявшейся в польском городе Закопане.

В рамках мероприятия прошли выборы президента и вице-президентов международной федерации. Азербайджан на ассамблее представляла Гюнель Бадалова, которая по итогам голосования вошла в руководство организации.

Избрание азербайджанского специалиста на столь высокий пост способствует укреплению позиций страны в международных спортивных структурах и позволяет представить накопленный Азербайджаном опыт развития зимних видов спорта на международном уровне.

Кроме того, новое назначение открывает дополнительные возможности для расширения сотрудничества в области ски-альпинизма, обмена профессиональным опытом и интеграции азербайджанских спортсменов и специалистов в международное спортивное сообщество.