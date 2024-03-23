Король Великобритании Карл III выразил свою гордость принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая сообщила о своем онкологическом заболевании. Об этом пишет газета Guardian, ссылаясь на представителя Букингемского дворца.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила в пятницу, что после операции на брюшной полости у нее был обнаружен рак, и она сейчас проходит химиотерапию.

«Король Карл III очень гордится Кейт и ее смелостью в этой ситуации», — цитирует заявление издание.

Как пишет Guardian, король Карл III и королева Камилла будут продолжать поддерживать и любить всю семью в это трудное время.

Кенсингтонский дворец объявил 17 января, что Миддлтон прошла операцию на брюшной полости. Причины операции не были раскрыты, но отмечалось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее медицинская информация оставалась конфиденциальной.

При этом друг принцессы Уэльской заявил, что она чувствует себя лучше и вернется к королевским обязанностям в ближайшую неделю. Один из родителей в школе, которую посещают дети Кейт и принца Уильяма, также рассказал The Daily Beast, что принцессу видели в последние дни во время школьных прогулок.