МВД Грузии при поддержке США открыло новый современный пограничный сектор «Мамисони». Комплекс принял под охрану сложнейший высокогорный участок государственной границы с Российской Федерацией.

Официальную церемонию открытия 13 октября посетили министр внутренних дел страны Сулхан Тамазашвили и исполняющая обязанности посла США в Грузии Кортни Остриен.

Сектор «Мамисони» входит в состав Джава-Онского управления Погранполиции МВД. Он расположен в горном регионе Рача (Онский муниципалитет), на высоте 1800 метров над уровнем моря, в непосредственной близости от стратегического Мамисонского перевала через Главный Кавказский хребет.

На этом участке грузинские пограничники охраняют государственную границу с Северной Осетией. При этом Онский район прилегает к оккупированному Цхинвальскому региону, что делает усиление безопасности в этой зоне принципиально важной задачей.

Из-за экстремальных климатических условий — снегопадов, низких температур и сложных горных ландшафтов — патрулирование этого района всегда требовало особых ресурсов.

Новое здание Погранполиции спроектировали с учетом сурового альпийского климата.

Американская сторона профинансировала и поддержала строительство объекта через несколько ключевых ведомств. В проекте участвовали Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM), Управление по борьбе с наркотиками (DEA) при американском посольстве и Отдел региональной безопасности (RSO).