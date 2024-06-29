Строительство новой скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо (Кахети) к границе с Азербайджаном активно продолжается и завершится в 2024 году, сообщил департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.
Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо.
Первый участок дороги – объездная дорога Вазиани была сдана в эксплуатацию в прошлом году, и четырехкилометровый участок новой дороги уже используется автотранспортом.
На остальных двух участках общей протяженностью 31 км активно ведутся работы, завершение которых планируется в этом году.