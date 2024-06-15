Строительство Шушинской центральной районной больницы планируется завершить в этом году.

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на проходящей в городе международной конференции «Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов».

По его словам, все проводимые в Шуше работы, где заново отстраивается инженерная инфраструктура, осуществляются в соответствии с детальным генеральным планом города.

A.Керимов сообщил, что уже построена и сдана в эксплуатацию новая средняя школа на 960 мест, а строительство районной центральной больницы планируется завершить в этом году. (report)