«Зангезурский коридор имеет особое значение как новое направление Среднего коридора».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом в Баку.

Министр сообщил, что на основной территории Азербайджана работы по строительству автомобильной дороги в направлении границы с Арменией выполнены на 95%, а железнодорожного проекта — на 75%.

«Завершение обоих проектов запланировано на 2027 год. В настоящее время в Нахчыване начались работы по реконструкции железной дороги. 42-километровый участок железнодорожного маршрута Турция–Нахчыван проходит по территории Армении. Это часть Зангезурского коридора. Переговоры по этому вопросу ведутся между США и Арменией. Хотя это считается территорией Армении, въезд и выезд будут осуществляться из Азербайджана. Проектные работы должны завершиться в этом году, а физические работы начнутся в 2027 году. Завершение этого проекта имеет важное значение. Будут созданы условия для обеспечения сообщения из Европы через Турцию и Азербайджан», — отметил Джейхун Байрамов.