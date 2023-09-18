Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (20 км)-Хюлёвлю-Серкерли-Алыджгышлаг-Гедмалыгышлаг-Рагимоба Хачмазского района.

Как сообщает #, в целях строительства автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (20 км)-Хюлёвлю-Серкерли-Алыджгышлаг-Гедмалыгышлаг-Рагимоба, соединяющей 11 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.5 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,0 (одиннадцать) млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров Азербайджанской Республики — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.