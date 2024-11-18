Учитывая вопросы социального обеспечения наших военнослужащих, в государственном бюджете следующего года на обеспечение жильем военнослужащих Министерства обороны, прослуживших 20 и более лет, планируется выделить 35 млн манатов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе выступления на заседании комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, состоявшемся 18 ноября.

Он сообщил, что, как и в текущем году, на реализацию «I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», которой придается особое значение в приоритетных расходах госбюджета 2025 года, планируется выделить 4 млрд манатов.