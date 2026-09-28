Более 3 тыс. продовольственных товаров подорожают в Японии в октябре вслед за сентябрем, когда в магазинах страны поднялись цены на 5 тыс. пищевых продуктов. Об этом сообщил на своем сайте базирующийся в Токио центр исследования деловой информации Teikoku Databank. По мнению его экспертов, рост дороговизны в октябре может даже превысить нынешний прогноз.

Как полагают специалисты центра, повышение цен связано с подорожанием нефтепродуктов из-за кризиса в зоне Персидского залива, что ведет к увеличению расходов на перевозки и пластиковые упаковочные материалы. Всего, по нынешнему прогнозу, за 11 месяцев 2026 года в стране подорожают более 18 тыс. продовольственных товаров.

По данным опросов, жителей Японии сейчас больше всего беспокоит рост цен, что сказывается и на настроениях избирателей. Правительство Японии в связи с этим планирует с апреля 2027 года понизить потребительский налог на продажу продовольствия с нынешних 8% до 1%. Эта мера будет действовать два года.

Премьер-министр Санаэ Такаити намерена также осуществить денежные выплаты представителям населения с низкими и средними доходами. По ее словам, это должно на время фактически свести к нулю их налоговое бремя при покупке продовольствия. Такая мера, сообщает информационное агентство Киодо, на два года приведет к сокращению налоговых поступлений в госбюджет примерно на 10 трлн иен (около $64 млрд по текущему курсу), что вызывает озабоченность даже в правящей Либерально-демократической партии.