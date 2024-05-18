Усилия Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом приводят к росту угрозы с его стороны, КНДР не собирается сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе. Так прокомментировал директор американского департамента МИД КНДР Квон Чон Гын решение США оставить народную республику в «списке стран, не полностью сотрудничающих» с США в этом вопросе.

«Есть аксиома, что по мере роста «антитеррористических усилий» США повсюду в мире террористическая угроза не уменьшается, а, наоборот, ширится порочный круг террора и мести, возникают различные террористические группировки», — привело Центральное телеграфное агентство Кореи слова дипломата. Он подчеркнул, что Пхеньян последовательно придерживается линии по противодействию любым формам терроризма, угрожающим международному миру.

«Не чувствую необходимости обсуждать каждый раз привычные действия по ежегодному включению антиамерикански настроенных самостоятельных государств [в список], но есть необходимость обозначить, что США утратили связь с реальностью, совершенно не понимая нынешнюю конфронтацию между КНДР и США. О каком сотрудничестве в таких условиях может идти речь?» — сказал Квон Чон Гын.

По его словам, Пхеньян и Вашингтон находятся в «полностью враждебных отношениях», поэтому «не существует сфер, о взаимодействии в которых можно говорить». Дипломат посоветовал США сосредоточиться «на обуздании безрассудного государственного террора со стороны их младшего союзника на Ближнем Востоке» вместо развешивания ярлыков «террористических государств».