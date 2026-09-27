Сборная Нидерландов по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Сербии в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Белграде.

В составе победителей оба мяча забил Мекс Мердинк (30-я минута, с пенальти, 69-я). У проигравших отличился Лука Йович (46). Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич провел на поле весь матч. Бывший игрок красно-белых нидерландец Гус Тиль вышел на замену и сделал результативную передачу на победный гол.

Сборная Нидерландов одержала первую победу под руководством Хави, который был назначен на пост главного тренера в августе. В матче первого тура нидерландцы сыграли вничью с немцами (1:1). С ноября 2021 года по май 2024-го он возглавлял испанскую «Барселону», под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем суперкубка страны в 2023 году. В период игровой карьеры Хави выступал за «Барселону» и стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Команды Нидерландов и Сербии выступают в группе 2 сильнейшего дивизиона. Нидерландцы набрали 4 очка и возглавили турнирную таблицу, сербы пока идут без набранных очков и располагаются на 4-й строчке. Позднее в воскресенье свой матч проведут две другие команды квартета — сборные Германии (1 очко) и Греции (3).

В следующем туре сборная Нидерландов на выезде сыграет с командой Греции, сербы в гостях встретятся с немцами. Матчи состоятся 1 октября.