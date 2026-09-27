Президент Сербии Александр Вучич 27 сентября подал в отставку с поста главы государства перед досрочными парламентскими выборами.

Отставка состоялась в период его второго президентского срока. Согласно Конституции Сербии, Вучич больше не может баллотироваться на пост главы государства. После ухода Вучича исполняющей обязанности президента Сербии станет Ана Брнабич — бывший премьер-министр страны, действующий председатель парламента и представитель правящей Сербской прогрессивной партии (SNS).

Вучич намерен участвовать в предстоящих выборах уже в качестве кандидата от SNS на должность премьер-министра. У его резиденции в Белграде начали собираться сторонники. Участники акции держат плакаты с надписью: «Вучич — отец нашей нации».

Об отставке Вучич заговорил еще 29 июня, а 23 июля анонсировал проведение осенью в стране парламентских выборов. Президентские, по его словам, пройдут чуть позднее, приблизительно в октябре-ноябре.