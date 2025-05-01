Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск 1 мая назвал заведомо ложной опубликованную газетой The Wall Street Journal (WSJ) статью о том, что Tesla ищет ему замену на посту генерального директора.

«Это крайне серьезное нарушение этических норм, что WSJ опубликовала заведомо ложную статью и не включила в нее однозначное опровержение, сделанное советом директоров Tesla», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Позднее он опубликовал еще один пост, в котором назвал газету WSJ «дискредитацией журналистики».