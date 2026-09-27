Судан не намерен принимать предложенные США условия прекращения огня и идти на уступки под внешним давлением. Об этом заявил глава Суверенного совета Судана, командующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан, выступая в Хартуме.

«Мы не отступим от того, что сказали: нам не нужна виза ни в одну страну, нам не нужно их разрешение», — приводит его слова портал Sudan Tribune. Аль-Бурхан подчеркнул, что Судан не пойдет на компромиссы под давлением извне.

Глава Суверенного совета Судана планировал возглавить делегацию страны на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступить на общеполитических дебатах 24 сентября, однако США не выдали ему въездную визу. Хартум обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой вмешаться, указав, что страна выполнила необходимые требования для участия своей делегации в сессии. Суданскую делегацию в Нью-Йорке в итоге возглавил министр иностранных дел Мухи ад-Дин Салем.

По данным агентства Reuters, Вашингтон увязал выдачу аль-Бурхану американской визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН с его согласием на предложенное США безусловное 90-дневное перемирие. План был представлен старшим советником президента США по арабским и африканским делам Массадом Булосом. Аль-Бурхан условие отверг.