Если Россия не согласится на условия мирного урегулирования в Украине, ее заставят сдаться. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони на швейцарском Саммите мира.

По ее словам, международное сообщество должно сформировать минимальные условия, на которых может быть заключен мир в российско-украинской войне.

«Защищать Украину означает защищать систему правил [в мире]. Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться», — заявила Мелони.

Итальянский премьер также заверила Украину, что она может рассчитывать на поддержку Италии и в будущем.

Как писал УНИАН, сегодня в Швейцарии завершается двухдневный Саммит мира, инициированный Украиной. По его завершению страны-участники должны принять итоговую декларацию. По данным Reuters, в документе участники заявят о «крупномасштабных человеческих страданиях и разрушениях» и призовут уважать территориальную целостность Украины.

Также в документе будет содержаться требование к России вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и прекратить блокирование работы морских портов Украины постоянными обстрелами. Вместе с тем из декларации убрали утверждение о «российской агрессии», заменив его на «войну».