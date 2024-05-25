Санкции, которые США планируют ввести против грузинских властей из-за принятия закона об иноагентах, не заставят Грузию свернуть со своего пути развития. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Почему должны вводиться санкции? Из-за чего? Они [США] более сильное государство и должны нас обижать, как это происходило со статусом кандидата [в члены ЕС]? Пожалуйста, пусть делают так. Этим они нас заставят отступить и уступить страну? Кто-то действительно так думает? Уж как-нибудь переживем», — сказал Каладзе.

«Когда речь идет о стране, и я, и моя семья, чиновники выдержим все. Для нас важным является развитие этой страны, сохранение мира, и никому не будет дана возможность, чтобы в нашей стране происходили те же процессы, которые, к нашему сожалению, происходят на Украине. В стране будет сохранен мир и будет развитие», — подчеркнул он, добавив, что на этот момент грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке.