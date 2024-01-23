Политолог Андрей Пионтковский заявил, что существует три способа предотвратить приход Дональда Трампа к власти в США. По его словам, первый – поддержка кандидатуры Никки Хейли вплоть до ее выдвижения от демократической партии.

«Хейли отвечает образу наиболее востребованного американского кандидата. Она против Трампа и Байдена. Хейли считает их людьми, которые смотрят в прошлое. Кроме того, она самый последовательный сторонник Украины и ее победы», — сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

Пионтковский считает, что второй способ – юридический.

«Суд Колорадо не допустил Трампа на выборы, основываясь на статье конституции о том, что люди, давшие клятву верности государству, а потом участвовавшие в мятеже, не могут баллотироваться. Трамп участвовал в событиях 6 января 2021 года. Дело дошло до Верховного суда: там шесть консерваторов и трое либералов. Трое консерваторов обязаны Трампу. В декабре 2021 года эти судьи отказали Трампу, когда он завалил суд жалобами на то, что выборы были сфальсифицированы», — заявил политолог.

Он уверен, что третий способ – выиграть войну в Украине и Израиле до выборов в США. (УНИАН)