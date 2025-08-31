В Белом доме считают, что некоторые европейские лидеры хотят подорвать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По их словам, в администрации теряют терпение по отношению к союзникам, которые подталкивают Киев к тому, чтобы он продолжал добиваться «нереалистичных территориальных уступок» от Москвы.

«Европейцы не могут затягивать эту войну и питать необоснованные надежды, одновременно ожидая, что Америка будет нести издержки. Если Европа хочет эскалации этой войны, это ее дело. Но они будут безнадежно вырывать поражение из рук победы», — заявил один из чиновников Белого дома. США считают, что лидеры Великобритании и Франции Кир Стармер и Эмманюэль Макрон настроены более конструктивно, в то время как власти других крупных европейских стран говорят президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот настаивал на «лучшей сделке» в соответствии с максималистским подходом, который только ухудшает ситуацию, по мнению окружения Трампа.

Белый дом также обвиняет этих союзников в том, что они стремятся переложить на США все расходы, связанные с войной, но сами не вносят никакого вклада. «Достижение соглашения — это искусство возможного. Но некоторые европейцы продолжают действовать в сказочной стране, игнорируя тот факт, что для танго нужны двое», — отметил собеседник издания.

Высокопоставленный европейский чиновник, участвовавший в переговорах с США по поводу войны в Украине, выразил удивление критикой со стороны Белого дома. Он отверг подозрения в том, что некоторые лидеры ЕС ведут свою игру за спиной Трампа, а также сообщил, что Брюссель уже работает над новым пакетом санкций против России. По данным издания, США призывают союзников к полному прекращению закупок нефти и газа у РФ, а также введению дополнительных пошлин в отношении Индии и Китая, которые помогают Кремлю финансировать войну.

Накануне источники The Atlantic сообщили, что Трампа все сильнее раздражает отсутствие прогресса по вопросу завершения войны в Украине и он уже готов установить мир на любых условиях. По их словам, в частных беседах президент США призывает Киев и европейских союзников «смириться с потерей части территорий». «Он просто хочет, чтобы все закончилось. Ему почти все равно как», — заявил неназванный сотрудник Белого дома.

Дипломатическая активность Трампа — включая встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа и переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве — не принесла ощутимых результатов. Европейские чиновники, первоначально настроенные оптимистично, теперь говорят о «путанице», царящей в понимании договоренностей, достигнутых за закрытыми дверями. По их словам, ключевой проблемой остается неопределенность в вопросе гарантий безопасности для Украины и практически полное отсутствие уступок со стороны России, которая по-прежнему требует Крым и Донбасс, а также ставит ряд других условий. (moscowtimes.ru)