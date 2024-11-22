Уходящая администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе стремятся помешать будущему президенту США Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января, добиться урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании кандидат республиканцев выражал готовность после возвращения в Белый дом заняться урегулированием ситуации в Украине. «У нас впереди еще два месяца, и очевидно, что демократическая администрация и ее европейские либеральные друзья решили предпринять все возможные шаги, чтобы сделать невозможным достижение мира», — заявил Сийярто на встрече с гражданами страны в Будапеште в рамках национальных консультаций по вопросам политики правительства.

По мнению министра, крайне тревожные события последних дней, в том числе удары дальнобойными западными вооружениями вглубь российской территории и применение Россией баллистической ракеты «Орешник», «подтверждают одно: мир должен быть заключен немедленно». «Сторонникам мира сейчас нужны мудрость, стратегическое спокойствие и осмотрительность, чтобы 20 января надежда, которая появилась у нас несколько дней назад, все еще была жива», — процитировало главу МИД агентство MTI.

Сийярто подтвердил, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня и считает чрезвычайно опасным дальнейшие поставки вооружений в Украину. По его словам, Запад направил туда оружие на миллиарды евро, но «это не привело к перелому на поле боя, поскольку там не может быть никакого решения, урегулировать конфликт можно только за столом переговоров».

«К чему приведут дальнейшие поставки вооружений? К продолжению войны, новым жертвам, страданиям, разрушениям, эскалации военных действий», — сказал министр. Он считает, что «необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры, потому что достаточно несчастного случая, неверного решения, просчета или неправильно понятого сообщения, и весь мир будет охвачен огнем».

«Мирные усилия должны быть всячески активизированы в течение следующих двух месяцев, чтобы не вызвать проблем, которые спровоцируют необратимые процессы», — подчеркнул Сийярто.