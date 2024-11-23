Генеральные прокуроры шести штатов США, где сильна Демократическая партия, готовятся через суд помешать победившему на президентских выборах Дональду Трампу массово депортировать нелегальных мигрантов из страны. Об этом пишет Politico.

«Демократы-генпрокуроры готовят большое количество судебных процессов, чтобы не дать Дональду Трампу массово депортировать нелегальных иммигрантов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть генпрокуроров демократических штатов готовы привлечь Трампа к суду по ряду дел в связи с массовой депортацией. Издание приводит названия только пяти штатов — Нью-Мексико, Нью-Джерси, Колорадо, Калифорния и Массачусетс.