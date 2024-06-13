На месте, предназначенном для радиолокационной станции для нового аэропорта вблизи критского города Кастелли, Греция, археологи обнаружили большое лабиринтное здание площадью 1800 квадратных метров.

Находка уже вызвала ажиотаж среди ученых, которые пытаются понять ее назначение, передает focus.ua.

Министерство культуры Греции назвало находку «уникальной и чрезвычайно интересной», отнеся ее к минойской цивилизации, известной своими изысканными дворцами, ярким искусством и загадочной письменностью. Несмотря на длительные раскопки, назначение сооружения остается непонятным. Эксперты предполагают, что оно могло выполнять ритуальные или религиозные функции.

Здание, окруженное восемью ступенчатыми каменными стенами высотой до 1,7 метра, содержит меньшие соединительные пространства и, вероятно, имело неглубокую коническую крышу. Значительное количество костей животных, найденных внутри, позволяет предположить, что ее использовали для церемоний, связанных с едой и вином.

В министерстве отметили, что сооружение не было жильем, что указывает на его общинный характер из-за его размера и сложной конструкции, которая требовала специальных знаний и централизованного управления. Министр культуры Лина Мендони заверила, что археологическая находка будет сохранена, а для радиолокационной станции выберут новое место.

Это позволит сбалансировать защиту наследия с развитием аэропорта. Новый аэропорт, открытие которого запланировано на 2027 год, имеет целью заменить аэропорт Ираклиона, который будет обслуживать до 18 миллионов путешественников ежегодно.

Структуру, которую в основном использовали между 2000-1700 гг. до н. э., возвели примерно в тот же период, что и первые дворцы Крита, в частности в Кноссе и Фистосе. Некоторые архитектурные особенности напоминают ранние минойские гробницы-ульи со ступенчатыми коническими крышами.

Культурное наследие Греции часто сталкивается со строительными проектами, о чем свидетельствуют раскопки и последующее уничтожение поселения на вершине холма 3-го тысячелетия до нашей эры во время строительства Афинского международного аэропорта.

Новый проект аэропорта Кастелли помог обнаружить по меньшей мере 35 археологических объектов, что освещает постоянную проблему баланса между развитием и сохранением исторических сокровищ.