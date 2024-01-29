Франция выступает против строительства израильских поселений в секторе Газа и требует от руководства еврейского государства отказаться от планов перемещения палестинцев. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

«Франция осуждает проведение в Иерусалиме с участием около десяти министров израильского правительства конференции, пропагандирующей создание поселений в Газе и перемещение палестинского населения Газы с этой территории. Франция ожидает от израильских властей четкого осуждения подобных идей», — гласит коммюнике.

МИД Франции напомнил о недавнем решении Международного суда ООН обязать Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. «Израильское правительство не вправе решать, где палестинцам жить на их земле. Будущее сектора Газа и его жителей в едином палестинском государстве, живущем в мире и безопасности бок о бок с Израилем», — говорится в заключении.