Британский запрет на импорт товаров из еврейских поселений на территории Западного берега реки Иордан ударит по экономики Великобритании. Такое мнение высказал посол США в Израиле Майк Хакаби.

«Я не знаю, в курсе ли они (британские власти — ред.) того, какой эффект это возымеет на британцев. <…> Они намерены нанести большой урон тем британцам, которые занимаются бизнесом во многих штатах США? Я не знаю, какие санкции на национальном уровне или другие ответные меры будут со стороны США, их не анонсировали. Но я знаю, что есть ряд штатов, например, один из крупнейших, Флорида, где есть закон, предполагающий, что если подобные шаги предприняты, то британцы не смогут торговать ни с одной компанией из Флориды», — заявил Хакаби в эфире BBC Radio 4.

Он отметил, что считает действия британских властей нерациональными. «Я не понимаю, чего они таким образом хотят добиться», — добавил Хакаби.