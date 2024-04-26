Рассуждения в Польше о возможности размещения ядерного оружия США являются опасной игрой, последствия этих провокационных дискуссий могут быть непредсказуемыми.

Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

Рябков подчеркнул, что если в Польше пойдут по пути дальнейшей эскалации, то «произойдет дальнейший виток напряженности». Именно так можно расценивать эти разговоры о возможном размещении ядерного оружия, «эти вербальные пока что игры с ядерным оружием», добавил замглавы МИД РФ.