Введение ограничений со стороны Израиля к доступу для мусульман к мечети Аль-Акса во время священного для мусульман месяца Рамадан создают взрывоопасную ситуацию, заявил министр иностранных дел Иордании Аймана Сафади. Его цитируют ближневосточные СМИ.

По словам главы МИД, в Иордании солидарны с палестинской позицией: такие ограничения являются посягательством на свободу вероисповедания. Он считает, что ситуация может стать «взрывоопасной».

В Израиле объяснили ограничения соображениями безопасности. Введен лимит количества человек, которые могут находиться в мечети одновременно.

Иордания, согласно заключенным с Израилем договоренностям, считается хранителем мусульманских священных мест в Иерусалиме.