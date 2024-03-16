Россия в рамках контактов с армянской стороной обсуждает риски втягивания Армении в фарватер западного антироссийского курса, и о потенциальных последствиях такой политики, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

«К сожалению, мы давно наблюдаем эту тенденцию и говорим об этом.Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью – предупредить», — подчеркнула Захарова.

«Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями. Если бы таких примеров не было в нашем регионе, наверное, можно было бы подумать, что именно к постсоветскому пространству Соединенные Штаты и коллективный Запад не будут эту тактику применять», — сказала она.

Она добавила, что российская сторона желает, чтобы Армения сохранила суверенитет и осуществляла политическое развитие государства на базе национальных интересов. Кроме того, по словам представителя МИД РФ, некоторые аргументы России о существенных рисках для Армении были восприняты в Ереване.