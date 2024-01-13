Израильские военные нанесли удары по десяткам готовых к использованию ракетных установок в секторе Газа.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Войска ЦАХАЛа продолжают противодействовать терроризму на всей территории сектора Газа. Военнослужащие обнаружили и поразили десятки готовых к использованию ракетных установок», — говорится в сообщении. В центральной части сектора Газа «сухопутные войска ЦАХАЛа, действовавшие в районе Аль-Мухаррака, обнаружили и нанесли удары по двум готовым к запускам ракетным позициям», а также «обнаружили и атаковали десятки готовых к использованию ракетных установок», продолжили в пресс-службе. «В ходе обысков, проведенных в районе Аль-Ататра на севере сектора Газа, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили и нейтрализовали несколько пусковых шахт для ракет», — добавили военные.