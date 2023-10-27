Армия обороны Израиля в ночь на субботу»значительно расширит» наземные действия в секторе Газа, направленные на уничтожение боевиков ХАМАС и их инфраструктуры. Об этом заявил представитель пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В ночь на пятницу подразделения Армии обороны Израиля провели в секторе рейд, нанеся удары по объектам ХАМАС. Утверждается, что был убит командующий батальоном «Западный Хан-Юнис» Мадхат Мубашер, а израильская морская пехота уничтожила командные пункты военно-морских сил ХАМАС. ХАМАС, со своей стороны, заявил, что отразил израильскую атаку с моря.

Вечером в пятницу обстрелы сектора Газа усилились. Сообщается о мощных взрывах в его северной части. Телеканал Al Arabiya назвал этот обстрел самым мощным с начала войны. В секторе перебои с мобильной связью и интернетом. Израильское командование снова обратилось к жителям Газы с рекомендацией эвакуироваться на юг, к границе с Египтом, чтобы не стать случайными жертвами наступления.

Со своей стороны, ХАМАС весь день продолжал обстрелы южной и центральной части Израиля. В Тель-Авиве ракета попала в четырёхэтажный жилой дом, три человека пострадали. Воздушные сирены продолжают звучать во многих городах юга страны, включая Сдерот, Ашдод и Ашкелон.

Ранее The New York Times сообщала со ссылкой на источники в кабинете министров Израиля, что план наземной операции готов, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху медлил с его подписанием, опасаясь окончательного падения своей популярности, если наступление повлечёт за собой большие жертвы.

ХАМАС продолжает удерживать более 200 заложников, захваченных в результате атаки 7 октября. Среди них как израильтяне, так и граждане других стран. Около 30 — дети. (svoboda.org)