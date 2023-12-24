Израиль расширяет свою военную операцию в секторе Газа и продолжит войну до победы над правящим в анклаве радикальным движением ХАМАС. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

По словам Нетаньяху, «это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля». «Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца», — добавил он.