Ирландский депутат Дэниел Эннис призвал национальную сборную к бойкоту ближайших матчей Лиги наций с Израилем. Его слова приводит Irish Mirror.

«Есть вещи, которые важнее спорта. Что значат шесть очков перед лицом массовых убийств? Что значат шесть очков в контексте этнических чисток и геноцида? Их снятие можно компенсировать. А погибшего ребенка — нет. Десятки тысяч погибших палестинцев — тоже», — заявил Эннис.

Ирландия и Израиль встретятся в матче Лиги наций 27 сентября. Матч пройдет в Будапеште и начнется в 21:45 по московскому времени. Также команды должны сыграть друг с другом 4 октября в Сербии.