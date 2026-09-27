Сильные дожди привели к гибели по меньшей мере 56 человек, еще 46 пострадали в штате Уттар-Прадеш на севере Индии 25-26 сентября. Об этом сообщила газета The Times of India.

По ее информации, семь погибших пришлись на город Ситапур, по пять человек погибли в городах Лакхимпур-Кхери, Бахрайч и Балрампур, а в Айодхье и Горакхпуре погибли по четыре человека.

Из-за сильных дождей в штате разрушены более 1 тыс. домов. Непогода стала причиной гибели скота и порчи урожая, отмечает газета. Объем осадков, выпавших в большинстве районов Уттар-Прадеша, составил 775% от нормы.