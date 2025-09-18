Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков, ночью местами возможны дожди с грозами, умеренный северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.
Об этом сообщает # со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 16-19, днем – 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем – 50-55%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются сильные дожди с грозами, местами интенсивные, возможен град, в высокогорных районах – снег. Местами ожидается туман. Западный ветер временами усилится.
Температура воздуха составит ночью 14–17, днем 18–23, в горах ночью 2–6, днем 7–12 градусов тепла.