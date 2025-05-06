Обнародован прогноз погоды на 7 мая.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь на 7 мая местами возможна небольшая морось, днем кратковременный дождь, грозы. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, грозы, местами проливной дождь, град, в высокогорье – мокрый снег. Со второй половины дня в большинстве районов осадки прекратятся.

В некоторых районах временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться. В отдельных местах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.