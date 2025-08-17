Внезапные наводнения на севере Пакистана и в Индии, вызванные сильными муссонными дождями, унесли жизни по меньшей мере 400 человек, многие до сих пор пропали без вести.

Тысячи спасателей продолжают поиски среди грязных обломков и разрушенных домов.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, больше всего пострадала провинция Хайбер-Пахтунхва — здесь погибло 324 человека. В других регионах Кашмира и Гилгит-Балтистана зафиксировано еще 20 смертей. Большинство людей погибли в результате внезапных наводнений или обвалов зданий.

«Сильные дожди, оползни в нескольких районах и размытые дороги создают значительные трудности с доставкой помощи, особенно с транспортировкой тяжелой техники и машин скорой помощи», — сообщил AFP представитель спасательной службы Хайбер-Пахтунхвы Билал Ахмед Файзи.

Около 2000 спасателей пытаются вытащить тела и найти выживших.

В пострадавших районах Бунер, Баджаур, Сват, Шангла, Мансехра и Баттаграм объявлены зоны стихийного бедствия.

В пятницу разбился вертолет Ми-17, который перевозил гуманитарную помощь для пострадавших районов Баджаура. Погибли пять членов экипажа, включая двух пилотов, сообщил главный министр провинции Али Амин Гандапур.

В гималайской деревне Чосити в индийском Кашмире от наводнения погибли по меньшей мере 60 человек, еще 80 считаются пропавшими без вести. Село, переполненное паломниками, пострадало от внезапного подъема воды. Спасатели спасли более 300 человек, но многочисленные пропавшие до сих пор остаются под угрозой.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что стихийные бедствия последних дней стали серьезным испытанием для населения и спасательных служб.