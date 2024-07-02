В матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Нидерландов обыграла Румынию.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Как передает # со ссылкой на Gazeta.ru, Моди Гакпо на 20 минуте открыл счет в матче. За семь минут до финального свистка Дониэлл Мален удвоил преимущество Нидерландов, а окончательный счет установил Дониэлл Мален.

В четвертьфинале Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия — Турция. Австрийцы и турки сыграют 2 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.