Президент США Дональд Трамп ожидает продолжения переговоров с Ираном на следующей неделе, несмотря на то что ранее отверг предложение Тегерана об урегулировании конфликта.

Как передает РБК, об этом он заявил в телефонном интервью Axios.

«Я ожидаю продолжения переговоров с Ираном [на следующей неделе]. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хочу заключить я. Возможно, мы согласились бы на нее год назад. Они переоценили свои возможности», — заявил Трамп.

По данным двух региональных источников Axios, новый раунд непрямых переговоров может пройти уже в понедельник, 28 сентября. Посредником между сторонами выступает Катар.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News заявил, что не видит причин возвращаться к дипломатии с США, однако продолжает искать возможность для переговоров ради мира.

«Если вы спросите нас, то нет никаких причин, по которым мы должны возвращаться к дипломатии. Но я все еще пытаюсь использовать дипломатию, поскольку считаю, что мы не должны упускать ни одного шанса на мир», — сказал Арагчи.

По его словам, Иран одновременно готов к возобновлению боевых действий с США и противостоянию «любой новой агрессии». Арагчи отметил, что выбор между военным сценарием и дипломатией остается за Трампом.

Ранее Трамп заявил, что отклонил предложенный Ираном план возобновления судоходства через Ормузский пролив. По его словам, предложенная Тегераном сделка была для Вашингтона неприемлемой.

До этого глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран передал США мирный план, предусматривающий открытие Ормузского пролива и прекращение боевых действий в регионе в течение семи дней. По данным Reuters, предложение предполагало прекращение боев на всех фронтах, включая Ливан, снятие блокады иранских портов, разморозку активов и отмену нефтяных санкций.