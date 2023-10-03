Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бахрамтепе (71 км)–Мамедли–Агамалылар–Алйетмезли–Аллахмадатли–Телишли Имишлинского района.

Как сообщает #, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бахрамтепе (71 км)–Мамедли–Агамалылар–Алйетмезли–Аллахмадатли–Телишли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением 9 тыс. человек, из госбюджета Азербайджанской Республики на 2023 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 15,8 млн. манатов.