В субботу в Париже и других городах Франции произошли столкновения между протестующими и полицией в ходе общенациональных протестов против высоких цен на фоне приближающихся президентских выборов.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет «Европейская правда».

В частности, протестующие ворвались в мэрию второго по величине города Франции, Марселя. Один из демонстрантов воскликнул: «Мы штурмуем Бастилию», когда протестующие в масках протаранили двери мэрии с помощью защитных барьеров.

Затем несколько из них проникли внутрь, а один из них нанес аэрозольной краской анархистский символ «А» на внутреннюю стену, после чего полиция вмешалась, чтобы разогнать их.

В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ после того, как сотни протестующих, большинство из которых были в масках, а некоторые запускали пиротехнику, вступили с ней в столкновение в нескольких местах.

В офисах французских телерадиокомпаний CNews и Europe 1 в западной части Парижа были разбиты окна, поскольку протестующие бросали в них различные предметы.

Тысячи демонстрантов собрались для марша по Парижу, перекрыв главные дороги и вынудив власти закрыть многие станции метро в центре города.

Как сообщили агентству в Министерстве внутренних дел, в субботу, вскоре после полудня, более 32 тысяч протестующих приняли участие в около 140 акциях по всей стране за пределами Парижа. По словам источника, полиция задержала более 160 человек по всей стране.