Власти Германии сожалеют о закрытии представительств двух немецких политических фондов в Тбилиси. Прежде всего это «большая потеря для Грузии и грузинского общества», заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Гизе (Martin Giese), комментируя в пятницу, 2 октября, закрытие грузинских офисов Фонда имени Конрада Аденауэра и Фонда имени Фридриха Наумана.

По его словам, немецкое внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакт с партийными фондами. Немецкие политические фонды на протяжении многих лет вносили значительный вклад в развитие демократии и гражданского общества в Грузии, подчеркнул Гизе.

МИД Германии четко заявил грузинским властям о «полном непонимании причин, лежащих в основе принятых решений», отметил представитель ведомства. Он также указал на продолжающийся в Грузии тяжелый внутриполитический кризис, который привел к приостановке переговоров о вступлении этой страны в ЕС. Вне всяких сомнений, продолжение правительством Грузии нынешнего курса «рано или поздно станет несовместимым с сохранением ее статуса кандидата на вступление в ЕС», добавил он.

В свою очередь представитель министерства экономического сотрудничества и развития Германии Филипп Гайгер (Philipp Geiger) напомнил, что Берлин ранее поддерживал европейский курс Грузии, но при нынешнем правительстве такое сотрудничество перестало иметь смысл. Поэтому в декабре 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития приостановило реализацию совместных с Грузией проектов на общую сумму 237 млн евро. Тем самым Берлин отреагировал на отказ грузинского правительства от курса на сближение с ЕС, добавил Гайгер.

Между тем зампредседателя Германо-южнокавказской парламентской группы Даниэль Кёльбль (Daniel Kölbl) в интервью DW заявил о «шаге назад в германо-грузинских отношениях, свидетельствующем о дальнейшем отдалении Грузии от принципов правового государства и демократии». По словам депутата бундестага, это вынужденное решение в очередной раз осложняет отношения Берлина и Тбилиси и в особенности отразится на молодом поколении Грузии, которое открыто Европе и ценит ценности ЕС — свободу и верховенство права.

Германии и ЕС следует обсудить ужесточение позиции в отношении правительства Грузии, указал далее немецкий депутат. «То, как сейчас действует правительство Грузии, не создает перспектив для вступления в Европейский Союз. Ведь для нас верховенство права и демократия имеют фундаментальное значение. И если мирные протесты в Грузии подавляются силой, это не та основа, на которой можно углублять переговоры о вступлении в ЕС«, — добавил он.

Комментируя решение правительства, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что немецкий фонд, аффилирован с партией «Христианско-демократический союз» и пытался выполнять в Грузии «политическую миссию».