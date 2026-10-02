Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с решением о выходе из Евразийского экономического союза и вступлении в Евросоюз. По его словам, властям страны сначала следует продумать экономические последствия такого шага. Лукашенко считает, что не надо торопиться избавляться от того, что «сегодня дает пользу».

«Ну, если ты решил в Европейский союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

«Я вас прошу, не торопитесь от этого уходить. Нигде, поверьте мне, старому президенту, почти 30 лет работаю, нигде нас не ждут»,- добавил Лукашенко.

Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. В скором времени Ереван собирается подать заявку на членство в ЕС и согласовать дорожную карту процесса, а затем — провести референдум по этому вопросу внутри страны.